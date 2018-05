Politie voorkomt nieuwe aanslag Indonesië

Europa en Iran 'op goede spoor voor redden atoom­deal'

15 mei In een poging het door het VS verlaten nucleaire akkoord met Iran te redden, hebben Europa en Iran 'constructief en positief' overleg gevoerd. EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei dat na overleg in Brussel met de Iraanse, Britse, Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken.