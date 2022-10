Politie VS arresteert verdachte van seriemoorden in Californië

De man werd door de politie zaterdagochtend vroeg aangehouden in zijn auto. Hij ging gekleed in het zwart en had een masker om zijn nek. Ook was hij in het bezit van een vuurwapen toen hij werd aangehouden. ,,Hij was op een missie om opnieuw toe te slaan’', zo verklaarde politiechef Stanley McFadden op een persconferentie. ,,We zijn ervan overtuigd dat we met deze arrestatie een nieuwe moord hebben kunnen voorkomen.’'