Politie Zanzibar 'jaagt' op homo's

Symbool van Syrische oorlog: Omran een jaar later

14:46 In augustus 2016 maakt de wereld kennis met het Syrische jongetje Omran Daqneesh, een 5-jarige overlevende van een bombardement dat in shock in een ambulance zit. De Syrische regering noemt de beelden manipulatief. Deze zomer brengt het regime van Assad nieuw beeld van het jongetje. Wat is echt en wat is in scène gezet?