Politie zet traangas in bij Dag van de Arbeid-betoging Parijs

Video Stier spiest 19-jarige Fran: tweede dode in week bij Spaanse vechtfesti­vals

20:11 Bij een stierenvechtfestival in Chilches in Oost-Spanje is gisteren een dode gevallen. Stier Juanito nam een doldwaze aanloop en spieste Fran González in zijn lies. De 19-jarige stierenvechtliefhebber overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Daarmee is hij al het tweede dodelijke slachtoffer in een week van Spaanse stierenvechtfestivals.