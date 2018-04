Politie zit op dood spoor in onderzoek Bende van Nijvel

De broer van Bonkoffsky had verklaard dat de ex-rijkswachter hem vlak voor zijn dood had verteld dat hij bij de bende was betrokken. Voor die hypothese is geen concrete onderbouwing gevonden, zegt een bron nu tegen de krant. ,,Eigenlijk zijn we er inmiddels 99 procent zeker dat hij het niet was, maar aan een dode man kan je uiteraard niets meer vragen'', zegt een andere bron.



De meedogenloze bende pleegde in de jaren 80 een reeks gewelddadige overvallen. Daarbij vielen in totaal 28 doden en 40 gewonden. De daders zijn nooit gepakt. Na de verklaring van de broer van Bonkoffsky werd het onderzoeksteam in februari uitgebreid tot een man of dertig. De gedachte was dat 'De Reus' de leiding had bij de in militaire stijl uitgevoerde overvallen. Het team gaat zich nu richten op andere theorieën.