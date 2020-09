Politieagent doodgeschoten in Londen: 'Hij was een grote kerel met een groot hart’

Verdachte aange­klaagd voor versturen gifbrief aan Trump

23 september Een Canadese vrouw die door de autoriteiten in de Verenigde Staten in opgepakt voor het versturen van gifbrieven aan president Donald Trump en zes anderen in Texas, is dinsdagmiddag aangeklaagd voor het bedreigen van de president. In de brief die de vrouw aan Trump schreef, driegde ze Trump nogmaals te vergiftigen of dood te schieten in het geval dat hij niet vergiftigd raakte door de inhoud van haar eerste brief.