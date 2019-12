Politiechef Dubai: ‘Taghi gaf zijn misdaden toe bij arrestatie’

De topcrimineel Ridouan Taghi die vannacht in Dubai is aangehouden, heeft zijn misdaden toegegeven. Dat heeft politiechef Jamal al Jallaf althans tegen verschillende media gezegd, waaronder tegen Gulf News , een van de toonaangevende media van Dubai. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben hier nog niets over losgelaten.

De arrestatie van de gevaarlijkste en meestgezochte crimineel van Nederland is ook in Dubai groot nieuws. De kranten en nieuwssites loven het optreden van de opsporingsinstanties. Volgens politiechef Al Jallaf had Dubai zelfs een speciaal team opgezet om Taghi op te sporen.

Moeite met arrestatie

,,De Nederlandse autoriteiten hadden moeite met het arresteren van de verdachte’’, stelt Al Jallaf. ,,We hebben een team van agenten gevormd om informatie over de verdachte te verzamelen en zijn verblijfplaats te achterhalen.’’ Taghi werd naar verluidt in een villa aangehouden, maar het is niet bekend of het om zijn woning gaat.

Volgens hoofdcommandant Abdullah Khalifa al Merri heeft Taghi in de Verenigde Arabische Emiraten geen misdaden gepleegd. Hij laat weten dat Taghi het land is binnengekomen met een vals ID-bewijs. Daarvoor was hij met een echt paspoort al vanuit Nederland naar de Verenigde Arabische Emiraten gekomen, zegt Al Merri. Op dat moment was tegen Taghi nog geen internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

Dag en nacht

Volgens Nederlandse justitie was de aanhouding te danken aan de inspanningen van de Nederlandse politie en de samenwerking met de politie in Dubai en de onderlinge uitwisseling van informatie. Honderd rechercheurs hebben een jaar lang ‘dag en nacht’ aan de opsporing gewerkt. Justitie vermoedde al dat hij in Dubai of in ieder geval in de Golfregio in het Midden-Oosten verbleef.

Het Openbaar Ministerie rekent erop dat hij over enkele weken uitgeleverd kan worden aan Nederland. ,,Misschien sneller’’, aldus landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke na afloop van de persconferentie over de arrestatie.

Marengo

Taghi is samen met zijn vermeende rechterhand Saïd Razoukki hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Razoukki is nog altijd voortvluchtig. Vorige week werden in deze zaak twee inleidende zittingen gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Behalve in de reeks liquidaties en liquidatiepogingen in de strafzaak, wordt ook naar Taghi gewezen als opdrachtgever voor de moord op de broer en de advocaat van de kroongetuige in Marengo. Kort nadat justitie in maart vorig jaar had bekendgemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd zijn (niet-criminele) broer vermoord. Afgelopen september werd zijn advocaat Derk Wiersum op straat in Amsterdam doodgeschoten.

Gelijktijdig met Marengo loopt ook het liquidatieproces Eris. Hier gaat het om verdachten uit de motorclub Caloh Wagoh die als ‘moordmakelaars’ onder anderen voor Taghi zouden optreden. In beide onderzoeken zitten inmiddels tientallen verdachten vast.