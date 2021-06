Politieke tegenstanders Netanyahu vormen Israëlische regering zonder hem

Langstzittende premier

Netanyahu was de langst zittende premier in de Israëlische geschiedenis. Hij was regeringsleider namens zijn rechtse Likoed-partij van 1996 tot 1999 en was sinds 2009 aan de macht. De 71-jarige politicus verzekerde zich in het verleden onder meer van de steun van uiterst joods-orthodoxe partijen om een meerderheid te krijgen in de Knesset, zoals het Israëlische parlement wordt genoemd. Zijn positie staat al geruime tijd onder druk doordat Netanyahu is verwikkeld in een aantal corruptiezaken.