Politieke thriller brengt ‘transparante’ Trudeau flink aan het wankelen

Justin Trudeau, de premier die een ‘zonnige’, transparante aanpak beloofde, in ingewikkelde yogaposes op internet verscheen en een fenomeen werd in de wereld als voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen en minderheden, zit flink in de problemen. Hij blijkt een bedrijf dat smeergeld betaalde aan de regering van Muammar Kadaffi, de hand boven het hoofd te hebben willen houden.



Het broeide al een tijdje dankzij onthullingen van de krant Globe and Mail. Voormalig justitieminister Jody Wilson-Raybould zette de boel verder op scherp met een getuigenis in het parlement. Zij zegt door Trudeau en zijn team flink onder druk te zijn gezet om een bouwbedrijf uit Montreal niet te vervolgen. SNC-Lavalin wordt ervan beschuldigd 48 miljoen Canadese dollar (bijna 32 miljoen euro) aan smeergeld te hebben betaald aan het Libië van Khadaffi.



De reden voor de bemoeienis: ‘partijpolitieke overwegingen’, zei de oud-minister. SNC-Lavalin zou in het geval van een vervolging voorlopig niet voor de federale overheid mogen werken en misschien wel verhuizen. Dat zou duizenden banen en dus stemmen kosten in en rond Montreal, de thuisbasis van Trudeau. Hij vroeg de minister in dit verkiezingsjaar ‘een oplossing’ te vinden, zegt zij. Wilson-Raybould hield voet bij stuk en werd in januari gedegradeerd tot minister van veteranenzaken. Ze stapte daarop zelf op.