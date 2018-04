Pompeo mag Tillerson opvolgen als minister van Buitenlandse Zaken

Video Bestelwa­gen rijdt in op voetgan­gers Toronto: dodental opgelopen tot 10

3:11 In het centrum van Toronto is een bestelwagen ingereden op voetgangers. Het aantal slachtoffers dat daarbij om het leven kwam is volgens de Canadese politie inmiddels opgelopen tot 10. Er liggen nog 15 gewonden in het ziekenhuis. De bestuurder van het busje is aangehouden. Hij zou geen bekende van de politie zijn.