Poolse drugshandelaar in Ierland mogelijk niet uitgeleverd: Risico op oneerlijk proces

Een Poolse drugshandelaar die in Ierland is aangehouden dreigt aan berechting in Polen te ontsnappen omdat Ierland de Poolse rechtspraak niet vertrouwt. Ook de drugssmokkelaar zelf doet dat niet: door de hervormingen van het Poolse gerechtelijke systeem, zegt hij, 'loop ik het reële risico dat ik in Polen geen eerlijk proces krijg'.

Polen zelf heeft al drie gerechtelijke aanhoudingsbevelen tegen de man uitgevaardigd, maar Ierland hoeft daar niet per se gevolg aan te geven, aldus de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie. Wel moet dan duidelijk zijn dat er een reëel risico is ‘op een onmenselijke of vernederende behandeling ten gevolge van systemische tekortkomingen’, en in de tweede plaats dat dit risico er ook specifiek is ten aanzien van de persoon waarom het gaat.

,,De drempel voor niet-uitlevering ligt dus vrij hoog'', aldus Stefaan Van der Jeught van het Europese Hof, die eraan toevoegt dat het ook nog maar enkel gaat om de opinie van de advocaat-generaal. Zijn opinie wordt overigens meestal wel door het Hof gevolgd. De advocaat-generaal en het Hof waren door Justitie in Ierland om advies gevraagd.

Ook al staat de definitieve uitkomst nog niet vast, de zaak is toch al een illustratie van de manier waarop een slecht functionerend justitieel apparaat in één lidstaat de Europese rechtsorde kan verknoeien. De huidige Poolse regering roept in Brussel bij alle drie de Europese instellingen – Commissie, Raad (lidstaten) en Parlement – al sinds haar aantreden felle kritiek op door politiek in te grijpen bij de benoeming van rechters en in justitiële procedures. De Europese Commissie is daarom in de persoon van vicevoorzitter Frans Timmermans een strafprocedure begonnen tegen Polen, die het land in het uiterste geval zijn stemrecht in de Europese ministerraad kan kosten.

