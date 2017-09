Poolse metalband vast in Amerika voor vrijheidsberoving vrouw

De band zegt dat ze genoeg getuigen hebben die kunnen bevestigen dat de vrouw aan het einde van een concert in Spokane, in de staat Washington, bij hen kwam zitten en dat ze 'op een goede manier uit elkaar gingen'. De bandleden zijn inmiddels overgebracht naar Spokane.



De ontvoering zou in de vroege uurtjes van 1 september hebben plaatsgevonden na een concert in de plaatselijke bar The Pin. ,,De politie van Spokane werd door het slachtoffer gebeld en ingelicht over wat er na een concert in downtown Spokane was voorgevallen'', aldus Teresa Fuller van de Spokane City Police.