Poolse vrouw is niet Madeleine McCann: ‘Het was altijd haar grote droom om beroemd te worden’

Het verhaal van Julia Wendell, de Poolse vrouw die op sociale media vanuit het niets beweerde Madeleine McCann te zijn, klopt niet. Dat bevestigt de politie. De familie van het 21-jarige meisje zit intussen flink in de maag met de situatie. ,,In tegenstelling tot wat zij beweert, hebben wij haar nooit in de steek gelaten.” Wat haar dan bezield heeft om zo’n wilde theorie te verspreiden? ,,Het was altijd haar grote droom om beroemd te worden.”

Het onderzoek is nog niet helemaal rond, laat de Poolse politie weten. ,,Maar we kunnen wel al de mogelijkheid uitsluiten dat het hier om Maddie gaat”, klinkt het.

Wendell was zelf zo overtuigd van haar gelijk dat ze een DNA-test wilde ondergaan. Het eigen onderzoek dat ze gestart was liet nog maar twijfel bestaan, liet ze op het recent opgestarte Instagram-profiel ‘@iammadeleinemccan’ weten.

De aanleiding was onder meer een gesprek met haar grootmoeder, waardoor de vrouw nu twijfelde aan haar identiteit. Ze vroeg haar ouders om een geboortecertificaat, babyfoto’s, een DNA-test... maar die kreeg ze naar eigen zeggen niet. ,,Ik wil de waarheid kennen”, klonk het in een filmpje op Instagram.

Stipje in oog

De jonge vrouw beweerde ook een sproet op haar been te hebben en een stipje in haar oog, net als Madeleine. Al die gelijkenissen probeerde ze met foto’s en filmpjes op sociale media aan te tonen.

Wendell verklaarde tot slot dat ze zich niet veel meer van haar jeugd kan herinneren omdat ze ‘misbruikt werd door een Duitse pedofiel’. ,,Sindsdien lijd ik aan posttraumatisch geheugenverlies. Ik ging hiervoor in therapie, maar die werd door mijn moeder stopgezet omdat ik vragen begon te stellen over Madeleine McCann.”

Mentale problemen

Die beschuldiging wijst haar familie nu van de hand. ,,Julia kampt met mentale problemen, maar we hebben altijd geprobeerd om haar weer op de been te helpen”, klinkt het in een mededeling. ,,Sinds ze volwassen is, heeft ze het ouderlijk huis echter verlaten. Ze weigert elke behandeling en neemt haar medicijnen niet zoals het hoort. Een instelling met een uitstekende reputatie wilde haar opvangen, maar dat zag ze niet zitten.”

‘Voor de aandacht’

,,Voor ons als familie is het duidelijk dat Julia niet Maddie is", luidt het nog. ,,Ze is onze dochter, kleindochter, zus en nicht. We hebben herinneringen en foto’s om dat te bewijzen. Julia heeft die ook, want ze nam er zelf mee toen ze vertrok.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De familie denkt te weten waarom Wendell ervoor koos om met haar verhaal in de schijnwerpers te komen. ,,Allicht was het haar om de aandacht te doen. Ze wilde vroeger zangeres of model worden. Het was haar grote droom om beroemd te worden. En dat is nu ironisch genoeg ook gelukt, met 1,1 miljoen volgers op Instagram.”

Hoofdverdachte

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 tijdens een vakantie met haar ouders in Portugal. De Britse peuter lag op dat moment met haar broers en zussen te slapen in een vakantieappartement, terwijl haar ouders vlakbij in een restaurant zaten. De zaak krijgt al jaren internationale aandacht. Het meisje werd nooit gevonden, ook over de dader is er nog geen zekerheid.

Er is wel een hoofdverdachte. Het gaat om de Duitser Christan Brückner, een man die bekend was voor verkrachting en kindermisbruik. Telefonie-onderzoek wees uit dat hij op het moment van de verdwijning in de buurt van het appartement was waar het gezin McCann tijdens hun vakantie in Praia da Luz verbleef.