Populair Duits pretpark getroffen door enorme brand

De brand brak rond 18.30 uur uit bij de attractie Piraten in Batavia, gelegen in het deel van het park dat een Nederlands thema heeft. Het aangrenzende Scandinavische deel werd direct geëvacueerd. De brandweer rukte massaal uit om de vlammen te bestrijden, maar dat lukt vooralsnog nauwelijks: volgens lokale media breidt het vuur zich mogelijk uit.



De brand heeft meerdere attracties volledig verwoest, zo liet de directeur van het bedrijf weten. ,,Het is een droevige dag voor Europa-Park'', twitterde Michael Mack. ,,Dank aan iedereen die helpt ons levenswerk te redden! Ik heb er geen woorden voor.'' De oorzaak van de brand is nog onbekend. Mogelijk ontstond het vuur in een magazijn.



Het themapark, naar eigen zeggen het grootste van Duitsland, is in 1975 geopend en bevindt zich op zo'n vijftig kilometer ten zuiden van Straatsburg. Het trekt veel Nederlandse bezoekers.