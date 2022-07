Populaire wandelroutes in Alpen dicht door smeltende gletsjers

Met video Dodental overstro­min­gen VS loopt op naar 25, nog 250 vermisten

Het aantal doden als gevolg van overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky is vrijdagavond (lokale tijd) opgelopen tot 25, meldt The New York Times op basis van officiële cijfers van het kantoor van de gouverneur en de lokale autoriteiten. Er zouden bovendien nog ongeveer 250 mensen worden vermist.

30 juli