Porsche vliegt eerste etage kantoorgebouw binnen: 2 doden

Taartbak­ken met zoon loopt fataal af: moeder (58) stikt als sjaal in keukenma­chi­ne terecht­komt

10 november Een 58-jarige vrouw, die samen met haar zoon een taart aan het bakken was, is gestorven door verstikking nadat haar sjaal vast kwam te zitten in een keukenmachine, meldt het Franse persbureau Agence France-Presse (AFP) vandaag. De feiten speelden zich af in Saint-Etienne, een stad in het Franse departement Loire.