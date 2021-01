Portugese artsen moeten kiezen tussen leven en dood nu ziekenhuizen overspoeld worden

De ziekenhuizen in Portugal bezwijken haast onder de druk van de enorme toename patiënten in de afgelopen weken. Op sommige plekken moeten artsen kiezen wie er wel, en wie er niet wordt beademd. Een keus tussen leven en dood. Artsen luidden de noodklok.

Nog nooit in zijn werkzame leven had arts Ricardo Baptista Leite, werkzaam in het ziekenhuis van Cascais - een stad iets ten westen van Lissabon -, dit weekend zoveel sterfgevallen meegemaakt. ,,We moeten beslissen wie we aan de beademingsapparatuur leggen en wie niet. Dat betekent eigenlijk dat we moeten bepalen wie leeft en wie niet, omdat er geen bedden meer zijn op de intensive care en gewone ziekenhuisbedden schaars zijn. We hebben al meerdere mensen moeten intuberen op de eerste hulp”, zegt Baptista Leite in een indringend filmpje op social media.

Hij is niet de enige die spreekt over een noodsituatie. De Orde van de Medisch Specialisten ziet dat er steeds meer zorgmedewerkers te maken hebben met scenario’s uit de rampengeneeskunde. Voor de deur van het Torres Vedras-ziekenhuis stierf een 87-jarige man in een ambulance, die meer dan een uur wachtte om geholpen te worden. In het ene ziekenhuis liggen coronapatiënten op stretchers op de gang, bij de ander zijn de normale zuurstofflessen op en worden nu uit nood grote flessen gebruikt. Voor Hospital Santa Maria in Lissabon, een van de grootste ziekenhuizen, stonden afgelopen weekend lange rijen ambulances. Artsen en verpleegkundigen probeerden mensen ín de ziekenwagens te behandelen, omdat er nauwelijks plek is om patiënten op te nemen.

Dramatisch

Miguel Guimarães, voorzitter van de Orde van de Medisch Specialisten, noemt de situatie ‘dramatisch’ en ‘onacceptabel’. ,,Gezondheidswerkers kunnen niet alle levens redden. Zij lijden onder de keuzes die ze moeten maken onder de brute druk die er op de ziekenhuizen ligt”, zegt hij in een verklaring. Hij is bang voor uitval onder zorgpersoneel vanwege burn-outs.

Volledig scherm Dagelijks aantal nieuwe coronabesmettingen per miljoen inwoners. Portugal gaat in vergelijking met onder meer Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België op kop. © Our world in data

Lange tijd had Portugal het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames redelijk onder controle. Het was een reden voor de overheid om het volk een relatief ‘vrije’ kerst te geven, zonder restricties over het aantal bezoekers thuis. De rekening daarvan werd de afgelopen weken zichtbaar: het aantal besmettingen schoot omhoog, meer dan 10.000 nieuwe positieve gevallen per dag (in een land met 10,5 miljoen inwoners) is geen uitzondering meer. Dagelijks vallen er zo’n 150 doden. Inmiddels staat de teller van het totaal aantal covid-doden op meer dan 9000, dat was voor kerst nog geen 6500.

Om de druk te verlichten, is het land sinds afgelopen vrijdag in vrijwel eenzelfde lockdown als in maart en april vorig jaar. Blijf thuis, tenzij het niet anders kan. Zie zo weinig mogelijk mensen buiten het eigen huishouden. Niet essentiële winkels zijn dicht. Ook cafés en restaurants, die de afgelopen maanden grotendeels open waren, moeten de deuren sluiten. Wie de weg op moet om te werken, heeft een werkgeversverklaring nodig. Alleen de scholen - ook de middelbare - mogen openblijven, wat volgens de artsen onhoudbaar is. Zij dringen bij premier António Costa aan op afstandsonderwijs, voor in ieder geval twaalfplussers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: