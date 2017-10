Portugese minister van Binnenlandse Zaken weg om dodelijke branden

De branden, die volgen op maanden van droogte, waren vooral ernstig in de regio's van Coimbra en Castela Branco, in het midden van het land, en in de noordelijke regio van Viseu. Dinsdag zijn in het land drie dagen van nationale rouw begonnen. Koning Willem-Alexander Alexander heeft in een brief aan de president van Portugal zijn medeleven betuigd over de slachtoffers van de verwoestende bosbranden van de afgelopen dagen.