Portugese politiechef: Aanwijzingen tegen Duitse Maddie-verdachte zijn veelbetekenend

Significant. Zo noemt een hoge Portugese politiefunctionaris de aanwijzingen tegen de Duitse Maddie-verdachte Christian Brückner. Hij wordt verdacht van moord op de Britse Madeleine McCann (toen 3), die in mei 2007 verdween uit het vakantieappartement van haar ouders in het zuiden van Portugal.

De Duitse justitie maakte op 3 juni bekend dat het ervan uitgaat dat Madeleine McCann dood is en dat ze de 43-jarige Brückner verdenkt van moord op het meisje. Dit op basis van ‘aanwijzingen’ die nog ‘onvoldoende hard bewijs’ zijn om hem voor de rechter te brengen. Omwille van ‘onderzoekstactische redenen’ zegt het Openbaar Ministerie (OM) in Braunschweig voorlopig niet om wat voor bewijsmateriaal het gaat.

De hoge Portugese politiebron zag het bewijsmateriaal met eigen ogen, zo verklaarde hij tegenover de Britse omroep BBC, en omschrijft het niet alleen als veelbetekenend maar ook als ‘zeer belangrijk’.

De politiefunctionaris ging niet inhoudelijk in op de vraag van de Britse omroep of het Portugese onderzoeksteam ten tijde van Maddies verdwijning op de hoogte was van Brückners strafblad, meer bepaald de twee veroordelingen wegens seksueel misbruik van kinderen. ,,Het is belangrijk het verleden niet achteraf te beoordelen en de politiesystemen zijn sindsdien veranderd.’’

Traag

De politiebron verwerpt kritiek dat politie en justitie in Portugal ‘traag’ zouden hebben gewerkt in de verdwijningszaak. Enkele personen die Brückner kenden tijdens zijn veelvuldige verblijf in het Zuid-Europese land, van 1995 tot 2007, werden naar eigen zeggen pas de afgelopen twee jaar benaderd door de Britse of Portugese politie. Ze bestempelden het onderzoek naar de verdwijning van Maddie tegenover de BBC als ‘zeer traag’.

Verschillende van die personen zeiden tegen de BBC dat ze zich de Duitser herinneren als agressief en onbetrouwbaar. Volgens een buurman bewoonde Brückner een nabijgelegen huurwoning zonder te betalen en liet hij het ‘leeggeplunderd en in een verschrikkelijke staat’ achter toen hij vertrok, een jaar voor de verdwijning van Maddie.

Volledig scherm De huurwoning van Christian Brückner op 2,5 kilometer van Praia da Luz. © Der Spiegel

Die agressiviteit had hij als kind al, zo blijkt uit de levensloop die deze site van Christian Brückner schetste, en loopt ook als een rode draad door zijn leven en strafblad. Een Duitse profiler omschrijft hem als iemand die de zwaksten als prooi kiest en voor God speelt, waarbij hij bepaalt hoeveel pijn zijn slachtoffers hoe lang moeten ondergaan en wat de afloop is.

Ouders

De ouders van Madeleine McCann hebben de Duitse politie en justitie gevraagd het bewijsmateriaal te mogen zien op basis waarvan de Duitsers ervan uitgaan dat hun dochter niet meer leeft. Dat meldde de Britse krant Daily Mail gisteren. Gerry en Kate McCann zeggen geen reden te horen hebben gekregen waarom de Duitse politie en het gerecht een moordonderzoek uitvoeren in plaats van een onderzoek naar een vermissing.

Politie en justitie in Braunschweig zeggen ‘enig bewijs’ te hebben dat Maddie dood is en hoe ze om het leven kwam. Volgens aanklager Hans Christian Wolters misbruikte en doodde Brückner het meisje vrij snel na haar ontvoering. Maar het lichaam van het meisje is nog steeds niet terecht. Eerder liet een woordvoerder van de familie aan de krant weten dat Madeleine’s ouders nog altijd hoop hebben dat hun dochter nog leeft, maar ook ‘realistisch zijn’ wat betreft die kans.

