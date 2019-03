Positie Theresa May hangt aan zijden draadje

,,Ik ben bang dat het gedaan is met de premier. Zij heeft haar best gedaan maar je ziet dat de woede (over haar optreden) in het land overal toeneemt’’, aldus parlementslid George Freeman, voormalig politiek adviseur van May.



Kabinetsleden zeggen tegenover The Sunday Times dat May ‘een onvoorspelbare risicofactor’ is geworden ‘die niet meer te controleren’. ,,Het einde is nabij. Zij is binnen tien dagen vertrokken’’, aldus een van hen. ,,Je kunt je hoofd niet in het zand blijven steken’’, zegt een ander.