Premier Irak roept overwinning uit: IS in Tel Afar verslagen

,,Tal Afar is bevrijd'', zo liet de premier in een verklaring weten. Hij riep de overgebleven strijders van IS op zich over te geven.



De afgelopen dagen boden IS-strijders nog fel verzet in het bij Tal Afar gelegen plaatsje al-Ayadiya. Een Iraakse legerwoordvoerder voorspelde dat ze zich dood zouden vechten, omdat ze ,,niets meer te verliezen'' hadden.



Aankondigen

De Iraakse minister-president kondigde het offensief tien dagen geleden in een televisietoespraak aan. ,,Je geeft je over of je sterft", was zijn boodschap aan de bezetters, die volledig zijn afgesloten en worden omsingeld door regeringstroepen in het zuiden en Koerdische peshmerga in het noorden.



Vanuit de lucht werden door de Iraakse luchtmacht pamfletten uitgestrooid over Tal Afar, waarin de bewoners worden gewaarschuwd voor de aanval en voor de op handen zijnde bevrijding.



In IS-handen

In Tal Afar woonden voor het conflict zo'n 200.000 mensen. De stad ligt aan de strategisch belangrijke snelweg tussen Mosul en Syrië. Het was, met Raqqa, een van de weinige steden die nog in IS-handen waren, nadat Mosul vorige maand werd heroverd.