Premier Johnson: 1 voor 12 voor aanpak klimaatverandering

Pasgetrouw­de hotelmag­naat (33) overlijdt na bezoek aan nachtclub, laat Brits imperium achter

Een in het Verenigd Koninkrijk bekende hotelmagnaat is afgelopen weekend overleden na een bezoekje aan een exclusieve nachtclub in Londen. Het gaat om Vivek Chadha, een 33-jarige multimiljonair die banden had met prominente Britse politici. De politie is een onderzoek gestart naar zijn overlijden. De familie gaat vooralsnog uit van een natuurlijke dood.

27 oktober