Premier May stuurt lekkende minister van Defensie de laan uit

Ministers hadden in de besloten kring van de Nationale Veiligheidsraad hun twijfels uitgesproken over deelname van het Chinese bedrijf aan de aanleg van het netwerk. De Britse pers berichtte daar korte tijd later over. Er kwam een onderzoek op gang naar de bron van die informatie.



Dat blijkt nu Williamson te zijn die sinds 2017 minister van Defensie was. In een verklaring zegt May dat ze ‘niet langer het volste vertrouwen’ heeft in zijn kwaliteiten. In de brief aan Williamson stelt May verder dat er ‘overtuigend bewijs’ is voor het feit dat hij verantwoordelijk is voor ‘de ongeoorloofde openbaarmaking’. ,,Er is geen andere, geloofwaardige versie van de gebeurtenissen die dit lek kunnen verklaren’’, aldus de premier.