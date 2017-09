Premier van Dominica: Maria heeft ons eiland volledig verwoest

De orkaan blies volgens hem de daken weg van bijna iedere Dominicaan met wie hij de afgelopen uren contact had. ,,Het dak van mijn residentie was een van de eerste dat verdween en veroorzaakte blijkbaar een lawine van losgerukte daken in de stad en op het platteland. Zodra het licht wordt en het sein 'veilig' is gegeven, gaan we de straat op om gewonden te zoeken en mensen die vastzitten tussen het puin. Mijn focus ligt op het redden van die laatsten en het verzekeren van medische hulp voor de gewonden."



Het is volgens hem te vroeg iets te zeggen over de toestand van de lucht- en zeehavens maar Skerrit gaat ervan uit dat ze enkele dagen niet gebruikt kunnen worden. ,,Daarom doe ik een beroep op bevriende naties en organisaties en vraag hen om helikopterbijstand zodat ik een rondvlucht over het land kan maken om te zien waar behoefte aan is."



De orkaan trekt vandaag met een snelheid van ongeveer 17 kilometer per uur verder naar het noordwesten richting de Britse Maagdeneilanden en Puerto Rico. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) waarschuwt voor zware regenval en stormvloeden in sommige gebieden. Als Maria haar verwoestende kracht behoudt dan wordt ze voor Puerto Rico de zwaarste in 85 jaar, zei een NHC-woordvoerder in Miami. In 1932 kwam er voor het laatst een met kracht 4 aan land. In 1998 bereikte George, categorie 3, het Amerikaanse eiland. Het 'oog' van Irma, die eerder deze maand voor een enorme verwoesting zorgde op onder meer Sint-Maarten, ging net ten noorden van Puerto Rico langs.



Maria zal in de loop van de ochtend (Nederlandse tijd) dicht langs Saba en Sint-Eustatius razen. Doordat haar koers zuidelijker is dan aanvankelijk gedacht, komen de Nederlandse eilanden - waar uit voorzorg al mariniers naar toe zijn gegaan - niet in het oog terecht. Meteorologen verwachten dat de tropische storm er zware regenval zal veroorzaken, met mogelijke landverschuivingen tot gevolg. Dat is ook een risico voor het door orkaan Irma zwaar getroffen eiland Sint-Maarten. Daar zijn reddingswerkers nog altijd hard bezig om de ravage op te ruimen die orkaan Irma heeft aangericht.