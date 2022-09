Presentatie: nieuwe Britse premier Truss wil een ‘modern en briljant’ Verenigd Koninkrijk

Jeroen (48) verdrinkt terwijl hij mobiel uit riool vist: ‘Iedereen is er kapot van’

Onwezenlijk. De ouders en vriendin van Jeroen De Smet (48) uit het Belgische Sint-Maria-Oudenhove vinden geen ander woord om de dood van hun zoon en vriend te omschrijven. De Belgische man stierf na een avondje uit, nadat hij zijn mobiele telefoon in een rioolput had laten vallen. ,,Als de politie midden in de nacht voor je deur staat, weet je dat er iets ernstig gebeurd is”, snikt llse De Roeck (47), die de bewuste avond eerder naar huis was gegaan.

