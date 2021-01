President Biden haalt ‘Coca-Cola light-knopje’ van Trump weg

Newton Dunn raakte gefascineerd door het kleine rode knopje toen hij Donald Trump samen met een collega interviewde in 2019. Hij vroeg Trump gekscherend of het de atoomknop was. ,,Nee nee, dat denkt iedereen", zei Trump en hij drukte op de knop. De journalisten keken elkaar met opgetrokken wenkbrauwen aan, wachtend op wat komen ging. ,,Iedereen wordt een beetje zenuwachtig als ik erop druk", zei Trump. Vervolgens serveerde een butler een glas ijskoude cola in de Oval Office.



Nadat Biden woensdag als president van de VS werd beëdigd, tekende hij korte tijd later talloze decreten waarmee hij beslissingen van zijn voorganger ongedaan maakte. Zo luidde hij de terugkeer van de VS naar de klimaattop in Parijs in en stopte hij Trumps plan om afscheid te nemen van de World Health Organization (WHO). En hij haalde dus dat knopje van het bureau. Dat blijkt uit de eerste persfoto’s van de president, waarop te zien is dat hij achter het bureau aan het werk is, zonder het coladoosje van Trump.



De New York Times claimt dat de zakenman makkelijk 12 blikjes Coca-Cola light per dag consumeert. Enkele jaren geleden schreef hij zelf op Twitter: ,,Ik heb nog nooit een mager persoon cola light zien drinken.”



Volgens de cateraar van de nieuwe president houdt Biden meer van Coca-Cola zero.