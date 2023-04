President Biden maakt einde aan coronanoodtoestand in de VS

Israëli­sche politie ontruimt al-Aq­sa-mos­kee tweede nacht op rij

Op en rond de Tempelberg in Jeruzalem is het in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw tot botsingen gekomen tussen de Israëlische politie en Palestijnen. Voor de tweede nacht op rij drongen Israëlische politieagenten de al-Aqsa-moskee binnen en joegen gelovigen naar buiten. Een vergelijkbare actie de nacht daarvoor, waarbij tientallen mensen gewond raakten en honderden Palestijnen werden opgepakt, had al voor internationale verontwaardiging gezorgd.