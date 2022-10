President Biden waarschuwt: Nucleaire dreiging terug op niveau van Koude Oorlog, Poetin maakt geen grap

oorlog oekraïne LIVE | Oekraïne tegen Russen: weiger te vechten, sarcasti­sche tweet minister Litouwen over verjaardag Poetin

Stop met vechten en geef je over, dan beschermen wij je. Dat is de boodschap van de Oekraïense minister van Defensie in een Russischtalige video voor militairen uit de invasiemacht. ,,Jullie kunnen Rusland nog steeds redden van een tragedie en het Russische leger van een vernedering.’’ Hij houdt de Russische militairen voor dat ze zijn ‘misleid en verraden’ door hun eigen regering. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

9:58