President Bouterse wil hertelling stemmen Suriname, oppositie vreest fraude

Hij kondigde aan dat zijn partij om hertelling gaat vragen in een interview op de staatszender radio SRS. Volgens Bouterse is er nu nog niks aan de hand. Hij roept de mensen op rustig te blijven. ,,De zaak is inderdaad spannend, maar we moeten sportief blijven.”

Volgens de oppositiepartijen stapelen de bewijzen dat de regering van Suriname probeert te frauderen zich op. Vannacht is volgens hen geprobeerd brand te stichten bij het hoofdstembureau en ook om dozen met stembiljetten mee te nemen. Onder meer de kleinzoon van president Desi Bouterse was daarbij betrokken, verklaarden de leiders van vier oppositiepartijen VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur vanmiddag op een persconferentie bij de sporthal Anthony Nesty in Paramaribo. In de sporthal is het Centraal Hoofdstembureau gevestigd. Daar worden alle stemmen geteld aan de hand van de de processen-verbaal van 274 stembureaus.

Chaotisch