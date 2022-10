President: dodental door aardverschuivingen Venezuela zal oplopen naar 100

Video Wibe (25) en Jessy (24) komen om tijdens citytrip in Rome: ‘Dit komt dubbel zo hard aan’

,,Dit komt dubbel zo hard aan, nadat we vorig jaar onze papa verloren.” Dat zegt de familie van Wibe Bijls (25) en Jessy Dewildeman (24). De West-Vlaamse vriendinnen waren op citytrip in Rome en zaten in een taxi toen het fout liep. Volgens Italiaanse media wilden de vriendinnen op de snelweg automobilisten helpen die betrokken waren bij een ongeval. Bij het uitstappen werden ze gegrepen door een andere wagen, de chauffeur ging ervandoor.

10 oktober