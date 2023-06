President Macron met spoed naar Parijs voor crisisberaad om rellen, geen noodtoestand

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Europese topconferentie in Brussel vervoegd verlaten om samen met premier Elisabeth Borne en de overige kabinetsleden maatregelen te nemen tegen de rellen in Frankrijk.

Macron heeft besloten geen noodtoestand uit te roepen na drie nachten van gewelddadige onlusten in het land. Er worden wel extra politieagenten ingezet vanwege de onrust die is ontstaan na de dood van de 17-jarige Nahel. Bij soortgelijke rellen in november 2005 riep toenmalig president Jacques Chirac de noodtoestand uit.

De rechtse oppositie eiste een noodtoestand en tal van media speculeerden mede op basis van uitspraken vrijdagmorgen van premier Elisabeth Borne dat Macron hiertoe over zou gaan. Maar hij kondigde aan dat er meer mensen zullen worden ingezet om de onlusten te bedwingen en repte niet over een noodtoestand. Voorts riep hij met klem ouders van betrokken jongeren op hun verantwoordelijkheid te nemen en vroeg aanstootgevende beelden of ‘gevoelige’ beelden van de rellen te verwijderen.

250 agenten gewond

Het was de derde nacht van plunderingen, brandstichtingen en aanvallen op overheidsgebouwen en -eigendommen. Bijna 250 agenten zijn gewond geraakt. Aanleiding is de dood van een 17-jarige automobilist in Nanterre, die dodelijk werd getroffen toen hij wegreed bij een verkeerscontrole die werd uitgevoerd door twee motoragenten. Nahel wordt zaterdag in Nanterre begraven volgens de Franse nieuwszender BFMTV.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden in heel het land al 875 mensen opgepakt van wie ruim driehonderd in de regio Parijs. De meeste arrestanten zouden tussen 14 en 18 jaar zijn.

Tekst gaat verder onder video.

In verschillende steden geldt een samenscholingsverbod. De gemeente Marseille heeft betogingen verboden en een oostelijke voorstad van Parijs, de gemeente Bry-sur-Marne, heeft op eigen initiatief een avondklok ingevoerd die geldt van vrijdag 23.00 uur tot zaterdag 06.00 uur.

De politie heeft 40.000 agenten ingezet, van wie een kwart in Parijs en omgeving. In het centrum van de hoofdstad werd geplunderd in het bekende winkelcentrum Forum Les Halles en hadden relschoppers en plunderaars het gemunt op winkels in de Rue de Rivoli.

Staatsbezoek

Macron wordt zondag in Duitsland verwacht voor het eerste officiële staatsbezoek van een Franse president in 23 jaar tijd. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij volgens de planning naar Ludwigsburg, Berlijn en Dresden.

Vooralsnog zijn er geen berichten dat hij niet gaat vanwege de gewelddadigheden in zijn land. In maart werd een staatsbezoek van koning Charles III aan Frankrijk op het laatste moment uitgesteld vanwege de protesten en ongeregeldheden naar aanleiding van de omstreden hervorming van het pensioenstelsel.

Volledig scherm Een wandelaar loopt in Marseille langs de tekst ‘Gerechtigheid voor Nahel en voor alle anderen die gedood zijn door de politie’. © AFP