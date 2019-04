President Sri Lanka: Leider van groep achter aanslagen omgekomen bij bomaanval hotel

In een video is te zien dat Hashim en anderen hun trouw zweren aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), die de aanslagen heeft opgeëist. Hashim is de enige die geen gezichtsbedekking draagt in de video. Het is niet duidelijk of er daadwerkelijk contact is geweest tussen IS en de man, of dat hij enkel trouw zweerde aan de terreurbeweging.