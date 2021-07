President Trump wilde verkiezingen frauduleus laten verklaren: ‘En laat de rest aan mij over’

Justitie: Trumps belastingaangiften naar parlement

Vandaag werd ook bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie oordeelt dat de belastingdienst de belastingaangiften van oud-president Donald Trump moet overhandigen aan het parlement (Congres). Het is een stap waar Trump zich lange tijd tegen heeft verzet.



Een commissie van het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Congres, had de aangiften van Trump opgevraagd. Volgens justitie zijn er ‘voldoende redenen’ om aan het verzoek te voldoen. Daarmee wordt een eerder besluit teruggedraaid.



In 2019, onder het presidentschap van Trump, werd gezegd dat de documenten juist niet mochten worden verstrekt. Dat was omdat de commissie niet eerlijk zou zijn geweest over waarom zij de informatie had opgevraagd. Democraten in het Huis zitten al jaren achter de belastingaangiften aan. Trump maakte die in tegenstelling tot de vorige presidenten niet openbaar.



Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter in het Huis van Afgevaardigden, verwelkomt het nieuwe besluit en noemt toegang tot de belastingaangiften ‘een kwestie van nationale veiligheid’. ,,Het volk verdient het om de feiten te weten over Trumps verontrustende belangenconflicten en ondermijning van onze veiligheid en democratie als president.”