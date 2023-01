Presidentsvrouw stelde voor: fallus met ballen op dak Notre-Dame

‘Ik zat op een gegeven moment te lunchen met Brigitte Macron’, schrijft toenmalig minister van Cultuur Roselyne Bachelot in een boek dat deze week verschijnt. ‘Zij liet me een project (voor de Notre Dame, red.) zien: een soort rechtopstaand geslachtsdeel met aan de onderkant twee gouden ballen.’

In een interview legt Bachelot uit dat de fallus-torenspits niet per se de voorkeur had van de presidentsvrouw. ‘Het was niet háár keuze, maar het was één van de voorstellen die ze me presenteerde van de onvoorstelbare aantallen voorstellen die bij haar binnen kwamen.’