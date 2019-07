Pretparkbezoekers hangen 20 minuten verticaal in defecte achtbaan

Het incident, waarbij niemand gewond raakte, vond gisteren kort voor sluitingstijd plaats. De trein kwam uiteindelijk toch weer in beweging waarna de opgeluchte pretparkbezoekers konden uitstappen op het eindstation.



The Smiler geldt als een van de populairste attracties van het pretpark dat jaarlijks bijna twee miljoen bezoekers trekt. De rollercoaster ging in 2013 open en kostte omgerekend meer dan twintig miljoen euro. Inzittenden maken in totaal liefst veertien opeenvolgende loopings: volgens rollercoasterfanaten goed voor een wereldrecord.



De heftige achtbaan heeft geen vlekkeloze reputatie. In juni 2015 raakten zestien pretparkbezoekers gewond toen hun trein met een snelheid van 83 kilometer per uur op een lege testtrein botste . Twee jonge vrouwen (20 en 23) liepen dermate zware verwondingen op dat bij de slachtoffers een been moest worden geamputeerd. De rechtszaak rond de schadevergoedingen is nog steeds niet afgerond.



Een woordvoerder van het pretpark verklaarde aan The Sun dat hun technici al het mogelijke doen om eventuele defecten bij The Smiler te herstellen. Over de eventuele oorzaak is nog niets bekend. De populaire attractie gaat vooralsnog niet dicht.