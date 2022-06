Pride-optocht verhinderd in Istanboel, tientallen demonstranten opgepakt

Tientallen lhbti-demonstranten zijn zondag opgepakt in Istanboel. De demonstranten probeerden mee te lopen in een vooraf door de Turkse autoriteiten verboden Pride-optocht.

Honderden mensen probeerden zondag een Pride-optocht te houden. Dit werd voorkomen door de oproerpolitie die de toegangswegen naar het Taksimplein in het centrum blokkeerde. Ook veel wegen in de omgeving van het plein werden afgesloten en het openbaar vervoer werd stopgezet. Volgens persbureau AFP zijn meer dan 150 mensen opgepakt, waaronder ook een AFP-fotograaf. Demonstranten werden geboeid weggevoerd in busjes. In de loop van de avond werden de arrestanten weer vrijgelaten. Eerder op de dag zou de politie ook langs verschillende gay-bars zijn gegaan.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Turkse oproerpolitie voorkomt een Pride-optocht in Istanboel. © REUTERS

De laatste keer dat er een Pride-optocht in Istanboel werd gehouden was in 2014. Daar liepen destijds tienduizenden deelnemers aan mee en was daarmee het grootste lhbti-evenement in de islamitische wereld. Maar sindsdien wordt de optocht keer op keer verboden door de Turkse autoriteiten omdat die tot ‘ongeregeldheden’ zou kunnen leiden. Dit jaar werd voor het eerst niet alleen de optocht, maar ook elk ander Pride-evenement verboden, waarmee activiteiten zoals een avondje speeddaten of een picknick in het park illegaal werden.

Sinds president Erdoğan in 2014 is aangetreden, is er een conservatievere wind gaan waaien in Turkije. De Turkse president heeft zich in het verleden neerbuigend uitgelaten over lhbti’ers. Vorig jaar zei Erdoğan over de jongerenafdeling van zijn AK-partij dat hij ‘blij’ was dat dit ‘geen lhbti-jeugd’ was. Deze uitspraak deed hij kort nadat vier studenten waren opgepakt voor het maken van een kunstwerk met lhbti-symbolen.

De organisatie van de Istanboelse Pride laat vandaag online weten ‘samen sterk te staan’ en ‘kracht te putten uit verzet.’

Volledig scherm Turkse oproerpolitie voorkomt een Pride-optocht in Istanboel. © ANP / EPA