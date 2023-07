Prigozjin lijkt terug, in zijn onderbroek op een Belarussisch veldbed

Een teken van leven van Jevgeni Prigozjin? De in ongenade gevallen baas van het huurlingenleger Wagner zou dan toch in Belarus zijn.

Vandaag verscheen op het Telegramkanaal van de Wagner Groep een (weinig heroïsche) foto van baas Prigozjin in zijn onderbroek op een veldbed. Volgens het bijschrift zou hij in Belarus neergestreken zijn in een kampement van Wagner. Hoe actueel de foto is, valt moeilijk te achterhalen, het Kremlin verstrekt nog altijd geen informatie over Prigozjins verblijfplaats.

De Amerikaanse president Joe Biden wilde daar tijdens zijn bezoek aan de nieuwe Navo-partner Finland wel een grapje over maken. ,,Als ik hem (Prigozjin) was zou ik uitkijken wat ik at. Ik zou het menu goed in de gaten houden”, aldus Biden die refereerde aan voorgaande vergiftiging van andere Russen die in ongenade waren gevallen van het Kremlin.

Het Belarussische ministerie van Defensie laat nu weten dat huurlingen van Wagner Belarussische soldaten trainen. Dat zou gebeuren in de stad Osipovichi, 90 kilometer zuidelijk van Minsk. Of Prigozjin daar ook is aangekomen, is onbekend. Publiekelijk is de Wagnerbaas niet gezien sinds zijn spraakmakende aftocht met opmerkelijk veel applaus – en selfies – uit de door zijn mannen bezette Zuid-Russische stad Rostov.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ontmoeting

Bekend is inmiddels dat de Russische president een aantal dagen na de spraakmakende muiterij van Wagner een drie uur durende ontmoeting had met de baas van het huurlingenleger. Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president, heeft dat ook bevestigd. Volgens Peskov waren er voor de ontmoeting op 29 juni in het Kremlin 35 mensen uitgenodigd, onder wie Prigozjin en andere Wagner-commandanten. Naar verluidt zou Poetin de huurlingen nogmaals de kans hebben geboden te integreren in de Russische strijdkrachten.

Volgens Amerikaanse bronnen zou Wagner op dit moment geen belangrijke rol meer spelen in de strijd in Oekraïne. Sommige analisten denken dat Prigozjin weliswaar zijn machtspositie heeft verloren – hij wordt ook zwartgemaakt in de staatsmedia – maar dat hij niettemin door Poetin nog steeds wordt getolereerd. En dat laatste is al opmerkelijk, volgens de Britse Poetinkenner Mark Galeotti. De Russische president is bepaald geen type dat vergeeft en vergeet. ,,In zijn ogen blijft verraad de allerergste zonde”, zegt Galeotti in zijn laatste podcast.

,,Tegelijkertijd zal Poetin op korte termijn niet te hard tegen Prigozjin ingaan. Hij kan hem voorlopig nog nodig hebben voor de (lucratieve) operaties van Wagner in Afrika. En er is na de muiterij tenslotte ook een deal met Prigozjin gesloten.” Want, zo redeneert Galeotti, als de Wagnerbaas de komende dagen uit het raam valt of vergiftigd wordt, is dat nadelig voor Poetin. De volgende keer dat iemand in opstand komt, zal die persoon wel twee keer nadenken voordat hij een deal sluit met het Kremlin.

Volledig scherm Masker van Poetin, Prigozjin (midden) en de Belarussische president Loekasjenko zijn te koop een op een markt in St. Petersburg. © ANP / EPA

Ergernis

Prigozjin lijkt zo vooralsnog een levende irritatie en grote ergernis voor Vladimir Poetin. Hij is het zelf die zijn oude kennis uit St. Petersburg groot maakte, tot Prigozjin de hand beet die hem voedde, wat hem zelfs tot miljardair maakte.

Deze week ging in Russische sociale media het gerucht dat de ambitieuze Wagner-baas achter slot en grendel zou zitten of zelfs vermoord is. Een voormalig generaal van het Amerikaanse leger, Kevin Ryan, achtte dat gisteren onwaarschijnlijk. Hij meent dat als de Wagner-baas daadwerkelijk geëlimineerd zou zijn, het Kremlin dit niet geheim zou houden. Volgens de generaal zou Poetin dit juist gebruiken om zijn positie te versterken.

Het doen en laten van Prigozjin blijft dus een mysterie, dat het Kremlin kennelijk graag in stand houdt. Het gaat ook niet om niks: de opstand van Wagner zorgde voor een heuse crisis in het Kremlin, waar nog altijd hoge militairen worden afgerekend op hun kennelijk te afwachtende houding de muiters aan te pakken. De Russische veiligheidsdienst FSB startte een strafzaak tegen Prigozjin, maar de aanklacht werd later ingetrokken. Poetin had Prigozjin toen al expliciet van hoogverraad beschuldigd.

Maar, zegt Galeotti, waar Poetin ook rekening mee moet houden, is dat Prigozjin ondanks alles – of juist daarom – nog altijd populair is. ,,Niet vanwege de persoon, niet vanwege de crimineel die van een hotdogzaak een miljardenconcern maakte dankzij vriendjes in het Kremlin”, aldus Galeotti. Prigozjin beantwoordt volgens hem aan de verwachtingen die veel Russen hebben van een sterke man. Het gaat minder om wie hij is, dan waar hij voor staat: de sterke man die opkomt voor Rusland, die achter zijn mannen staat en die ook in scherpe bewoordingen de corruptie aan de kaak stelt.

,,Het is bizar dat je een moordende miljardair dan ziet als iemand die opkomt voor de gewone man, maar dat is de mythe. Niemand anders durft te roepen wat hij roept. Bovendien heeft Prigozjin ook een status van oorlogsheld, omdat Wagner overwinningen heeft behaald waar Russen trots op kunnen zijn.”