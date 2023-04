Primeur: Japan krijgt eerste casino, maar gokkers mogen niet losgaan

In Japan waren casino‘s altijd verboden, maar dat verandert: binnenkort start in Osaka de bouw van het eerste casino van het land. Het gokhuis maakt onderdeel uit van een all-inclusiveresort. In 2029 moet het klaar zijn. Casinobezoek wordt wel gelimiteerd, en gokkers moeten extra betalen.

Met 2,7 miljoen inwoners is de westelijke havenstad Osaka de derde stad van Japan. Het all-inclusiveproject, dat ook ruimte biedt aan onder meer een hotel en theater, wordt begroot op 12 miljard euro.

Het eerste casino in Japan moet de ontwikkeling van de regio ten goede komen. Verwacht wordt dat Osaka op termijn meer toeristen mag verwelkomen en dat is weer goed voor de lokale economie. Ook de werkgelegenheid in de regio krijgt een boost met de begrote 15.000 extra banen.

Gokverslaving

Gokken is een populaire bezigheid in Japan. Er wordt bijvoorbeeld gewed bij sportwedstrijden, zoals paardenraces en wielrennen. Ook zijn er verschillende loterijen waar je je geluk kunt beproeven. Het bekendste gokspel in Japan is Pachinko (Japanse fruitmachine). In 2021 wees een enquête onder de ruim 124 miljoen inwoners nog uit dat 2,8 miljoen Japanners kampen met een gokverslaving, aldus The Guardian.

Casino’s worden in Japan met name geweerd om een gokverslaving onder de eigen bevolking niet verder te stimuleren. Daarbij worden casino’s beschouwd als een industrie die de georganiseerde misdaad aantrekt. De uiteindelijke opheffing van de casinoban is het resultaat van een jarenlange lobby door de buitenlandse casinoindustrie en inspanningen van lokale politici.

De komst van het gokhuis is omstreden, blijkt uit de protesten van bewoners van Osaka. De miljardenwinsten die de casinoindustrie voorspiegelt hebben de Japanse overheid over de streep getrokken.

In een poging de kans op een gokverslaving te beperken, heeft de Japanse overheid vooraf een aantal regels ingesteld. Zo wordt er per inwoner een limiet ingesteld voor het aantal casinobezoeken. Daarnaast betaal je als casinobezoeker een vast bedrag voor iedere 24 uur die je in het casino doorbrengt. De inkomsten hieruit worden door de overheid besteed aan maatschappelijke initiatieven tegen gokverslaving.