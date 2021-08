‘Prins Andrew aangeklaagd voor misbruik minderjarige bijna twintig jaar geleden’

Het slachtoffer spande de zaak aan bij een rechtbank in New York, bijna twee jaar nadat de Amerikaanse financier Epstein in afwachting van zijn proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Ze koos ervoor de kwestie nu aanhangig te maken, omdat over enkele dagen een wet in New York vervalt die het slachtoffers van kindermisbruik mogelijk maakt een civiele zaak aan te spannen, ondanks dat de verjaringstermijn is verstreken.