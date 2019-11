Prins Andrew: Ik kan me niet herinneren deze dame ooit te hebben ontmoet

In het vanavond door de BBC uitgezonden interview met het derde kind van koningin Elizabeth zegt Andrew zich niet te kunnen herinneren haar ooit te hebben ontmoet. Fragmenten van het interview worden druppelsgewijs vrijgegeven door de BBC.



Tijdens het interview vraagt journalist Emily Maitlis naar de bewering van de Amerikaanse Giuffre die zegt dat ze in 2001 met de prins had gegeten, gedanst in een nachtclub en dat er daarna seks was in het huis van een vriend in de sjieke Londense wijk Belgravia. Dat alles was geregeld door de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein die inmiddels zelfmoord heeft gepleegd.



Andrew antwoordt daarop letterlijk: ,,Ik kan me niet herinneren deze dame ooit te hebben ontmoet’’. AIs Maitlis nogmaals vraagt of hij haar echt nooit heeft ontmoet, zegt Andrew kort: ,,Nee’’.