Prins Andrew ontkent seksueel misbruik Virginia Giuffre

video Coronapro­test Brussel loopt uit de hand: meer dan 70 arresta­ties en dranghek­ken naar agenten gegooid

In Brussel is een betoging tegen de coronamaatregelen op rellen uitgelopen. De politie heeft zeker zeventig mensen aangehouden omdat ‘ze in het bezit waren van of gegooid hebben met projectielen, voor weerspannigheid en beschadigingen van de openbare weg‘, aldus een politiewoordvoerder. Er werd met hekken en brandend vuilnis gegooid naar agenten. Een gebouw van de Europese Unie en auto’s zijn beschadigd.

23 januari