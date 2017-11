Prins Harry gaat trouwen met vriendin Meghan

Uit een officieel statement van het Britse koninlijk huis staat dat Harry en Meghan zich eerder deze maand hebben verloofd. De prins heeft de ouders van Markle om haar hand gevraagd. Het aanstaande huwelijk is goedgekeurd door koningin Elizabeth: Harry's grootmoeder die nog altijd vorstin is. Vandaag heeft prins William (35), Harry's oudere broer, hem gefeliciteerd met het komende huwelijk. Mede namens zijn vrouw Kate: ,,We zijn erg blijk voor Harry en Meghan. Het was fantastisch om haar te leren kennen en te zien hoe gelukkig zij en Harry samen zijn.'' Koningin Elizabeth (91) en haar 96-jarige echtgenoot prins Philip hebben ook gereageerd. ,,We zijn er blij voor het koppel en wensen ze alle geluk.''



Meghan Markle (1981) is een Amerikaans actrice die bij het grote publiek bekend werd door vaste rol als Rachel Zane in de populaire advocatenserie Suits. De in Los Angeles geboren Markle is een kind van een Afro-Amerikaanse moeder en vader met Ierse en Nederlandse wortels. Ze studeerde aan de Northwestern University en behaalde daar bachelortitels in de podiumkunsten en internationale betrekkingen. Na haar studie werkte ze geruime tijd op de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires. In 2002 begon ze met haar loopbaan als actrice met een gastrolletje in de serie General Hospital en films als A Lot Like Love en Remember Me. Markle was ook nog enige tijd koffermeisje op de showtrap van Deal or No Deal: de Amerikaanse versie van Linda de Mols Miljoenenjacht.