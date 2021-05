Prins van Liechtenstein schiet 'grootste beer in Europa dood', activisten woest

Volgens twee natuurorganisaties uit Roemenië en Oostenrijk is prins Emanuel von und zu Liechtenstein verantwoordelijk voor het neerschieten van Arthur, een 17-jarige bruine beer die in een beschermd gebied midden in de Karpaten (een hooggebergte in Midden-Europa) leefde. De prins zou in maart van het Roemeense ministerie van Milieu toestemming hebben gekregen om een vrouwelijke beer neer te schieten. Het dier veroorzaakte enorme schade aan boerderijen in de Roemeense gemeente Ojdula en moest op last van de autoriteiten worden gedood.

,,Maar de prins schoot in werkelijkheid niet het probleemdier dood, maar een mannelijk exemplaar dat ver in het bos woonde en nog nooit problemen had veroorzaakt”, stellen de natuurorganisaties in een verklaring, waarover onder meer The Guardian en BBC berichten. De prins beschikte over een vierdaagse jachtvergunning, waar hij een bedrag van 7000 euro voor zou hebben betaald. ,,De beer met de naam Arthur wordt al vele jaren geobserveerd door de boswachter in het gebied en stond bekend als een wild exemplaar, dat niet gewend was aan de aanwezigheid van de man en de voedselbronnen die hij aanbood.”

Jachttrofee aan de muur

De beer zou zeventien jaar oud zijn geweest en was de grootste beer die in Roemenië is waargenomen. Volgens Gabriel Paun, president van de non-gouvernementele organisatie Agent Green, gaat het mogelijk zelfs om de allergrootste beer in Europa. ,,Ik vraag me af hoe de prins een vrouwelijk exemplaar dat dichtbij dorpen leefde, kon verwarren met het grootste mannetje in het land dat diep in het bos woonde”, beklaagt hij zich. Paun vermoedt dat de prins ‘niet kwam op het probleem van de lokale bevolking op te lossen, maar om de beer te doden zodat hij de grootst mogelijk jachttrofee aan zijn muur zou kunnen hangen’.

Bruine beren zijn een beschermde diersoort in Roemenië, waar trofeejagen bovendien verboden is sinds 2016. In sommige gevallen wordt echter een uitzondering gemaakt, als een beer bijvoorbeeld ernstige schade aanricht of mensenlevens bedreigt. Ann-Kathrin Freude, campagnecoördinator van natuurorganisatie VGT, vindt dat de jacht compleet verboden moet worden, zonder uitzonderingen. ,,Anders dreigt de diersoort in gevaar te komen, zoals in het grootste deel van Europa is gebeurd. Het is een schande voor Oostenrijk dat prins Emanuel van een uitzondering gebruik heeft gemaakt om deze prachtige beer te doden.”

Thuisbasis

Roemenië is de thuisbasis van Europa’s grootste populatie bruine beren, naar schatting lopen er zo’n 6000 exemplaren rond. De dieren staan onder bescherming van de Europese wetgeving. ,,Maar de huidige wet is slecht, er zijn te veel grijze gebieden en het is voor trofeejagers makkelijk om naar Roemenië te komen”, stelt Agent Green-voorzitter Paun. ,,Op dit moment kan iedereen een valse klacht indienen over een beer en die naar een jachtvereniging sturen, die al het nodige werk zal verrichten om een ​​jachtvergunning te krijgen. Vervolgens komt er een jager en die schiet elke beer neer die hij wil.”

De prins van Liechtenstein is door verschillende media gevraagd om een reactie te geven, maar vooralsnog zonder succes.

