‘Problemen Mali stapelen zich op’

14 doden Eitan (5) ontwaakt uit coma na drama met kabelbaan, weet nog niet dat zijn familie dood is

26 mei De 5-jarige Eitan Biran, de enige overlevende van het kabelbaandrama zondag bij Lago Maggiore in Noord-Italië, is langzaam maar zeker aan het wakker worden uit zijn coma. Het jongetje is er nog steeds erg aan toe, maar dokters zien positieve signalen. Hij opent zijn ogen, hij kucht en er is beweging geregistreerd. Het kind weet intussen nog niet dat zijn familie dood is.