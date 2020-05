Proces Germanwings-crash start: nabestaanden eisen meer smartengeld en oplossen schuldvraag

Ruim vijf jaar na de vliegramp met het Germanwings-toestel in Frankrijk, waarbij alle 150 inzittenden om het leven kwamen, begint in Duitsland de burgerlijke rechtszaak tegen moedermaatschappij Lufthansa. Nabestaanden eisen een hogere vergoeding voor de immateriële schade die ze hebben geleden. Ze hopen ook dat medeverantwoordelijken voor het drama ter verantwoording worden geroepen.

Lufthansa betaalde naaste familieleden van de slachtoffers zoals ouders, broers en zussen, de afgelopen jaren al 10.000 euro smartengeld per persoon en daarbovenop nog eens 25.000 euro ‘overerfbaar smartengeld’ per overledene. De nabestaanden vinden dat niet genoeg. Ze eisen 30.000 euro en een verdubbeling van de overerfbare claim van hun dierbare, melden Duitse media.

De burgerlijke zaak vindt plaats voor de rechtbank in Essen (Noordrijn-Westfalen). Dit omdat een deel van de slachtoffers - zestien middelbare scholieren en twee leraren - afkomstig was uit het nabijgelegen Recklinghausen. De nabestaanden hopen ook dat de medeverantwoordelijken voor de crash ter verantwoording worden geroepen in de rechtszaal. Hun advocaat heeft twee luchtvaartartsen op het oog door wiens beoordelingen de 27-jarige copiloot Andres Lubitz zou hebben kunnen werken ondanks gezondheidsklachten.

Gelogen

Lubitz was naar de dokter gegaan vanwege oogproblemen en ander letsel. De klachten waren ontstaan na een ongeval met zijn auto eind 2014 waarbij de airbag was opgeblazen. Hij vertelde de artsen niet dat hij ondanks die klachten wel aan het werk ging, meldde de Duitse krant Bild twee weken na de crash op basis van onderzoeksbronnen. Of Lubitz op dat moment ook loog over zijn psychische klachten, is niet bekend. De Lufthansa-vliegschool waar de twintiger les kreeg, wist wel van de depressies waaraan de latere copiloot van Germanwings had geleden. Dat bleek uit een e-mail uit 2009 van Lubitz aan de school.

De nabestaanden beschuldigen Lufthansa en haar vliegschool ervan de psychische aandoening van de piloot niet te hebben opgemerkt. De staat kan echter ook verantwoordelijk worden gehouden om dat te controleren, wat Lufthansa zou kunnen ontlasten.

Lufthansa heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak.

Depressief

Andreas Lubitz bestuurde op 24 maart 2015 het Germanwings-toestel met vluchtnummer 4U9525 dat crashte in de bergen bij Seyne-les-Alpes, zo'n 190 kilometer boven Nice. Volgens de Franse openbaar aanklager liet hij de Airbus A320 onderweg van Barcelona naar Düsseldorf opzettelijk verongelukken nadat hij de gezagvoerder had buitengesloten. De Duitse copiloot kampte sinds december 2014 met een ‘psychotische depressieve periode', maar hield dit verborgen voor zijn werkgever en familie. Ook de artsen die hem behandelden hadden geen aanwijzingen dat Lubitz zelfmoord wilde plegen.

Volgens het Openbaar Ministerie was er geen aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen een overledene.

Vader

Volgens de vader van Lubitz was zijn zoon niet depressief en liet hij het vliegtuig niet opzettelijk crashen maar gebeurde dat mogelijk door giftige lucht in de cockpit. De Duitse autoriteiten concludeerden begin 2017 na ruim anderhalf jaar onderzoek dat de copiloot als enige schuld had aan de ramp. De Franse onderzoeksautoriteiten waren eerder al tot de conclusie gekomen dat Lubitz het vliegtuig moedwillig liet dalen.

Lubitz vloog sinds 2013 bij Germanwings en had 630 vlieguren gemaakt. Hij woonde deels bij zijn ouders in Montabaur, ten noordoosten van Koblenz (Rijnland-Palts), en deels in een appartement in Düsseldorf.