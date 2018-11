Professor waarschuwt: ‘Speeksel van honden is dodelijk voor de mens’

Guy Cornelis, emeritus microbiologie aan de universiteit van Namen, komt dan ook met een duidelijke waarschuwing in de Belgische krant Het Nieuwsblad : ,,Laat je wonden nooit likken door een hond, zijn speeksel is gevaarlijk. En ook zijn huid kan je ziek maken, want daar likt de hond geregeld aan. We kunnen geen enkel ras uitsluiten. Van ongeveer alle hondenrassen heb ik voorbeelden gevonden over besmetting door speeksel.”

Zo liet een man in Oostenrijk onlangs een wond op zijn hand likken door zijn hond, in de hoop dat het de pijn zou verzachten. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Een ander recent voorbeeld deed zich voor in Canada. Een vrouw raakte in coma nadat haar hond een wond op haar been had gelikt. Eenmaal bijgekomen was haar been geamputeerd.