Prognose: conservatieve Kurz wint in Oostenrijk

Minimaal één dode bij brand in migranten­kamp op Lesbos

18:39 Bij een brand in het grote migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is zondag een dode gevallen. Mogelijk zijn er meer mensen overleden. Er zouden zeven of acht containers in brand zijn gevlogen, die in het kamp vaak worden gebruikt als onderkomen voor migranten. Hoe de vlammen zijn ontstaan is nog onduidelijk.