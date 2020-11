Prominente Afghaanse oud-journalist gedood bij bomaanslag

LIVE | Biden in toespraak: ‘De cijfers zijn duidelijk, we gaan deze race winnen’

9:12 Presidentskandidaat Joe Biden gaat ervan uit dat hij de nieuwe president wordt van de Verenigde Staten. ,,Wij gaan dit winnen’’, zei de Democraat zaterdagochtend in een toespraak. De uitslagen in de zes resterende staten laten nog op zich wachten, maar de tendens is dat Bidens voorsprong op Donald Trump steeds verder groeit. Biden gaat in vier van de zes laatste staten op kop. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.