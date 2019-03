Protest Balkanlanden tegen leiders houdt aan

Meisje (10) schrijft hartver­scheu­rend gedicht over dyslexie. Tot je het omgekeerd leest

2 maart Een Brits meisje van 10 jaar heeft het internet vertederd met een gedichtje over dyslexie dat ze in de klas schreef. Als je het leest, lijkt het een hartverscheurend getuigenis van iemand die denkt dat hij niets waard is. Tot je het in de omgekeerde richting bekijkt.