Protesten in Franse steden tegen omstreden wetswijziging die ‘politieprivacy’ vergroot

UK verbreekt op 1 januari alle banden met de EU, maar er is nog geen zicht op een deal

26 november We zitten in de zoveelste 'cruciale fase' van de brexit-onderhandelingen. Het Verenigd Koninkrijk verbreekt op 1 januari alle banden met de EU, maar er is nog geen zicht op een deal. En mocht die er toch komen, dan is er nauwelijks tijd voor het parlement om deze al dan niet goed te keuren.